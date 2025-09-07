狂！巴西神秘單身富豪立遺囑 指定304億遺產「全給內馬爾」

巴西足壇巨星內馬爾。（資料照，法新社）

〔即時新聞／ 綜合報導〕近期巴西足球巨星內馬爾（Neymar）傳出即將獲得一筆鉅額遺產，消息引發國際關注。一名身分成謎的神秘巴西富翁，公開宣布已立下正式遺囑，將把價值高達10億美元（約新台幣304億元）的全部財產，指定給唯一繼承人內馬爾，據這名富豪聲稱，雖然2人從未實際見過面過，單純是自己欣賞他才決定這樣做。

巴西一名31歲未婚單身且膝下無子女、身體健康不佳的神秘富豪，已在今年6月立下正式遺囑，死後要把所有財產給內馬爾。（圖擷取自@GingaBonitoHub 社群平台「X」）



綜合外媒報導，立下引發全球矚目遺囑的富豪，已在今年6月12日於巴西南部城市阿雷格里港（Porto Alegre）完成公證，並由2位見證人簽署確認。報導指出，這名未具名的富豪現年31歲，未婚單身且膝下無子女，由於身體健康每況愈下，萌生出提前立好遺囑的念頭，並在經過多番考量後，最終選擇內馬爾作為唯一繼承人。

這名富豪受訪聲稱，他身邊願意繼承遺產的親人，也沒有值得託付大筆遺產的人，同時自己也不信任巴西政府。至於選擇從未與自己見過面的內馬爾，單純是因為在對方的個人經歷上產生共鳴，像是2人都曾遭受外界誤解與毀謗、十分重視家庭價值等，加上內馬爾與父親之間的深厚感情，讓他想起自己與已故父親的過往互動。

富豪強調，這種與家庭成員保持緊密關係，是讓他唯一感受到信任的感覺，而內馬爾在這方面的事蹟，恰好獲得他的欽佩與欣賞。另外，儘管富豪立下的遺囑已完成形式程序，但仍需由法院進一步執行嚴格審核與法律認證；截至目前為止，內馬爾並未對天降橫財一事發表任何回應，但消息已迅速在各國網路平台掀起熱烈討論與廣泛關注。

報導指出，現年33歲、仍為現役足球選手的內馬爾，在職業生涯中已累積可觀的財富，目前身家約有4.5億美元（約新台幣138億元）左右。倘若內馬爾真的繼承這筆龐大遺產，不僅會晉升成為超級富翁的一員，還可能C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）等足球巨星，一躍成為全世界最富有的現役足球選手代表。

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player ???? pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ — Ginga Bonito ???????? （@GingaBonitoHub） September 3, 2025

