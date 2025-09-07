晴時多雲

中職》洪總要獻花給林智勝 兩人賽前溫馨對話曝光

2025/09/07 14:31

味全龍林智勝賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中開心擁抱。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕43歲的「大師兄」林智勝今要進行引退系列賽最後一戰，賽前他特地到台鋼雄鷹休息室向昔日教頭洪一中致謝，而洪總當時正接受媒體訪問，還嚇了一跳反問他說：「不是賽後要獻花給你嗎？幹嘛還特地走過來啦。」林智勝則表示要當面向洪總致謝，兩人也相互擁抱，留下溫馨照片。

林智勝在2003年底的代訓選秀會獲La new熊第1指名，並在2004年6月3日在中職初出賽，而洪一中則在2004年6月15日起執掌La new兵符，兩人緣分就此展開。洪總認為必須肯定林智勝對台灣棒球的貢獻，因此當味全球團邀請他在今賽後引退儀獻花給林智勝時，他也一口答應。

只是洪總原本以為賽後才要進行的活動，賽前看到林智勝從對面走了過來，也嚇了一跳，在和林智勝握手時，還反問說：「不是賽後要獻花給你嗎？」林智勝則說那是賽後的事，他必須先過來跟洪總說聲謝謝。

洪總則對林智勝說，辛苦了20幾年，退休後就先好好放鬆一下，還笑著誇讚說：「你女兒也這麼有成就，這麼會跳舞了。」林智勝在退役之後將轉任教練，洪總也鼓勵他說，換個身分，為台灣棒球再奉獻下去。

味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）

味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中（右）互動。（記者陳志曲攝）

