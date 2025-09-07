晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》經典的《大師兄》應援曲誰接棒？ 林智勝反問媒體

2025/09/07 14:39

林智勝。（記者陳志曲攝）林智勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天是味全龍「大師兄」林智勝生涯最後一舞，對台鋼雄鷹之戰他擔任先發6棒一壘手，大巨蛋引退系列賽3場票房破10萬人，昨天和今天都開出4萬人滿場，他說，「真的要謝謝球迷，引退賽最重要就是球迷，沒有他們的支持，這個環境不會愈來愈好。」

林智勝今天打完就不會再出賽，他的專屬應援曲《大師兄》即將成為絕響，他表明，「我希望有人可以接（大師兄應援曲）耶。」隨後他反問媒體「你們覺得誰可以接？」現場一片靜默。

昨天賽後天后張惠妹獻唱，林智勝緩緩升上舞台高處，隨後大合唱，今天林智勝說，「在舞台下面因為場燈關掉，看不到球迷的臉，加上我有懼高症，先跟妹姐說不要在上面太久，我知道妹姐希望現場氣氛熱烈，謝謝妹姐，給我巨星般的感受，只是站了有點久。」

2013年林智勝發生車禍受重傷，他說，走上舞台的過程中，想起那段復健重返球場的辛苦歷程，但不想哭得一把鼻涕一把眼淚，走的過程不要讓自己太感動，盡量搞笑一點，所以昨天就沒哭。

今天賽後大師兄的引退儀式，林智勝表示，有先彩排過，即使沒有球迷腦袋還是一片空白，忘了很多要說的內容，希望今天能夠完整地說出感謝。

