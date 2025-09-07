晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》單季破300萬人次 葉總點出關鍵「老闆把職棒當事業在經營」

2025/09/07 14:47

葉君璋。（記者陳志曲攝）葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職昨天在洲際棒球場、新莊棒球場、台北大巨蛋三地開打共有65361人進場，本季完成300場賽事累計觀眾3058765人，寫下中職史上首次單季觀眾突破300萬人次。

味全龍總教練葉君璋在職棒圈打滾許久，這個圈子的高峰與低谷他都曾經歷過，可謂點滴在心頭，本季觀眾人數突破300萬人次，他表示，近年國際賽成績不錯是因素之一，大巨蛋影響也滿大的，如果台灣早一點有大巨蛋，搞不好早就達成了，另外，有些人本來沒想看球，想來大巨蛋看一下，覺得棒球還不錯，也會影響到滿多人。

受假球案影響，葉總說，早期職棒一場只有幾百人看，真的滿慘的，兩隊球員加起來比球迷還多，當時有政府、國家的力量在支撐，所以不覺得職棒會倒，而且以前球員比較少，一隊3、40名球員，屬小本經營，老闆壓力比較小一點，現在一隊200人左右，這還滿恐怖的。

葉總說，很久以前興農老闆楊天發曾跟當時的總統說，「台灣職棒不能倒，如果職棒倒了，我們就會變成落後的國家，職棒倒了，要再救回來就很難了。」

葉總認為，現在每一隊做的很好的部分是「在地經營」，在天母，去到哪裡都會有人跟他說加油、為味全龍加油，以前大家把職棒球隊當作集團附屬單位或回饋社會，現在老闆真的是把職棒當事業在經營，感覺是不一樣的，經營球隊態度不同會影響球迷的成長。

