晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

歌手蕭敬騰捐32萬元 助嘉義縣民和國中棒球隊度難關

2025/09/07 15:19

嘉義縣民和國中緊急救助專戶已於8月28日關閉。（擷取自民和國中網站）嘉義縣民和國中緊急救助專戶已於8月28日關閉。（擷取自民和國中網站）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊8月15日到高雄移地訓練比賽返校途中在國道3發生重大車禍，學校於8月18日設立緊急救助專戶募集醫療等費用，歌手蕭敬騰慨捐32萬元共襄盛舉，短短10天募到上百萬元，因為已經可以支付教練、球員的醫療復健費用，為讓社會愛心資源用在更有需要的地方，校方已於8月28日關閉專戶。

民和國中校長邱獻萱表示，棒球隊車禍造成教練與隊員共8人受到輕重傷，經過治療目前剩教練與黃姓隊員分別在佳里奇美與成大醫院住院治療中，其餘都已出院。事故發生後，受到社會各界關心，由於許多善心人士表達捐款協助受傷學生、教練及其家庭意願，校方為統一受理善款，於8月18日設立緊急救助專戶。

邱獻萱指出，專戶設置後，社會愛心湧入，其中蕭敬騰夫婦在第一時間就透過經紀人捐款32萬元，令人感動。在善款累計超過百萬元後，為讓資源用在其他更有需要的地方，校方於8月28日主動暫停善款捐贈。

邱獻萱說，善款將用在教練、球員的醫療、照顧，及後續的復健、整形，甚至2次手術以上的醫療費用。

校方由衷感謝這些日子來自各界的愛心與關心，包括蕭敬騰夫婦慷慨捐款、「台灣隊長」陳傑憲溫馨加油，以及許多球星們在社群媒體上的鼓勵，有些還送上的專屬簽名球等，滿滿的愛心支持溫暖民和國中棒球隊。

嘉義縣民和國中感謝各界的愛心捐款。（擷取自民和國中網站）嘉義縣民和國中感謝各界的愛心捐款。（擷取自民和國中網站）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中