MLB》苦嘆球隊糟蹋山本由伸8.2局10K表現！ 道奇主帥解釋換投原因

2025/09/07 15:32

道奇日本王牌山本由伸今天先發8.2局飆10K失1分，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽。（路透）道奇日本王牌山本由伸今天先發8.2局飆10K失1分，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天先發8.2局飆10K失1分，差點投出大聯盟生涯首場無安打比賽，無奈在他退場後，球隊牛棚放火以3：4輸球，苦吞5連敗，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也相當沮喪。

山本由伸只差最後一個出局數就能達成無安打比賽，可惜未能如願以償，遭哈勒戴（Jackson Holliday）敲出陽春砲破功，他也隨即退場，今天先發8.2局燃燒112球，挨1轟失1分，猛飆10次三振，另有2保送，防禦率降至2.72，想不到這樣的鬼神表現拿不到勝投。

「今晚他的表現實在是太出色了，甚至超越了『出色』這個詞，所以輸掉這場比賽特別痛苦。」羅伯斯苦嘆，「我們把由伸的精彩表現給糟蹋了...」

談到換下山本由伸的決定，羅伯斯指出：「我真的很希望他能達成無安打，那顆挨轟的球其實投得相當不錯，但就在那一刻，同時失去了完封和無安打，當時我覺得他的用球數到了，所以決定讓他退場，希望靠牛棚再拿下1個出局數。」

山本退場後，道奇牛棚放火輸球，一瞬間從天堂掉到地獄，羅伯斯直言：「老實說，我幾乎沒有經歷過這種比賽，本來以為靠著由伸的精彩投球，我們能把氣勢延續到明天，結果最後被逆轉，但球員們已經拚盡全力了，只是我們沒能拿下最後一個出局數。」

