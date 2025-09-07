晴時多雲

體育 競技運動 高球

「安定盃」地面高爾夫球賽全國230人參賽 9人年逾9旬

2025/09/07 15:19

安定盃地面高爾夫球錦標賽共有來自全國230名球友參賽。（記者劉婉君攝）安定盃地面高爾夫球錦標賽共有來自全國230名球友參賽。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕要活就要動！台南市「安定盃」地面高爾夫球錦標賽今（7）日在安定區體育運動公園舉行，共有來自全國各縣市共計230人組隊參賽，其中，90歲以上的參賽者就有多達9位，一起在陽光下揮桿角逐最後勝利。

安定盃地面高爾夫球賽為安定區舉辦多年的特色體育活動之一，今年的參賽隊伍除了台南在地多支隊伍參加，還有高雄、屏東、嘉義等來自全國各縣市的球友組隊參加，由安定區長陳仁偉等人開球後，參賽者在場上不分年齡，努力揮桿奪勝，現場也常可聽到參賽者互相稱讚球技或彼此加油的聲音。

安定地面高爾夫球協會理事長丁瑞和表示，台南推廣地面高爾夫球運動已相當多年，目前參與的球友以60歲以上居多，年紀最大也有將近百歲，運動門檻不高，適合年長者，揮桿可以運動手部，在場上走動時活動雙腳，想辦法將球打進洞內得分則需要手眼協調及動腦，是很好的運動。

現場也推廣7333規律運動，呼籲民眾每週至少運動 3次、每次 30分鐘、心跳達130下，運動強度應達到會喘、會流汗。

另外，陳仁偉也提醒民眾，雖然時序進入秋天，仍要注意落實登革熱的防疫工作，一起「巡、倒、清、刷」，消滅病媒蚊，讓居家與戶外活動能更加安心。

安定盃地面高爾夫球錦標賽在安定區體育運動公園舉行。（記者劉婉君攝）安定盃地面高爾夫球錦標賽在安定區體育運動公園舉行。（記者劉婉君攝）

