體育 棒球 學生棒球

U18世界盃台灣對澳洲 今日賽事預告與轉播

2025/09/08 06:44

U18台灣對澳洲。（資料照，圖片取自WBSC）U18台灣對澳洲。（資料照，圖片取自WBSC）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年U18世界盃棒球錦標賽迎來第4日賽程，台灣今天將要在中午1點半對上澳洲，昨日以2：1驚險再見巴拿馬的台灣，今天要對決同樣也拿下2勝1敗的澳洲，台灣派出今年中職選秀會上第5輪被樂天桃猿選進的王奕翔先發，關鍵一戰請球迷不要錯過！

大聯盟部分，巨人台灣好手鄧愷威在凌晨先發對陣紅雀，除了愛爾達即時轉播外，緯來體育台也會在上午6點30進行D-Live，而苦吞5連敗的道奇，愛爾達體育1台也將會在5點10分進行D-Live，請喜愛大聯盟的球迷朋友準時鎖定。

U18世界盃棒球錦標賽

09:30 中國VS美國 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台
13:30 澳洲VS台灣 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台、東森洋片台、小公視
17:30 南非VS日本 緯來體育、緯來精采、愛爾達體育4台

MLB

02：15 巨人VS紅雀 愛爾達體育1台 06：30緯來體育台（D-Live）
05：10 道奇VS金鶯 愛爾達體育1台（D-Live）

日職

17：00 歐力士VS羅德 DAZN2

