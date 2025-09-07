晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》東園少棒凱旋！冠軍遊行終點站會師林智勝引退賽

2025/09/07 15:02

站在雙層巴士繞行台北市區熱鬧地區。（台灣世界少棒聯盟提供）站在雙層巴士繞行台北市區熱鬧地區。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕臺北市東園國小在美國賓州威廉波特的世界少棒賽中一路過關斬將，最終奪下冠軍，帶回睽違29年的世界少棒聯盟（LLB）冠軍。返台後行程不斷，今（7）日冠軍遊行，由青年公園棒球場出發，路線繞行台北市熱鬧地區最後抵達大巨蛋，而出發前在臺北市青年公園棒球場，台灣世界少棒聯盟與臺北市政府共同舉辦了慶祝儀式，並安排親友獻花擁抱，場面格外溫馨熱鬧。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華致詞時表示，再次恭賀東園國小拿下國人等了29年的威廉波特世界冠軍，也特別感謝由賴敏男教練領導的教練團，教練團辛苦了！小朋友們很棒！這也是台灣世界少棒聯盟自2021年接手LLB世界少棒聯盟在台會務後，第一座世界少棒冠軍，格外值得紀念。

台灣世界少棒聯盟接手LLB世界少棒聯盟在台會務以來，自2022年至2025年，連續四年，少棒組及次青少棒組都能擊敗勁敵南韓，取得亞太區代表權，進軍世界賽（LLB World Series），黃英華理事長，特別感謝中華電信自本會接手台灣區賽務後，一直支持冠名國內選拔賽，也要感謝臺北市政府及謝國城棒球文教基金會今年在選拔賽上的全力協助，讓賽事得以順利舉辦。

謝國城棒球文教基金會董事長謝南強則表示，恭禧東園國小圓夢，也感謝他們幫我及父親圓夢，見證台灣再次贏得威廉波特世界冠軍。謝南強董事長的父親—謝國城先生被譽為「台灣少棒之父」，開啟台灣參與世界少棒聯盟（LLB）的大門，也才有1969年的第一座威廉波特世界冠軍，讓台灣走向國際棒球舞台，奠定「棒球王國」的美名。自謝國城棒球文教基金會成立以來，一直支持國內少棒，是這座冠軍的幕後推手。

遊行自青年公園棒球場出發，沿途將繞行臺北市主要路段，行經中華路、信義路，經信義商圈，抵達大巨蛋（忠孝東路側）等路段，最終抵達臺北大巨蛋，參加林智勝的引退系列活動。

東園少棒小將沿途受到民眾鼓勵。（台灣世界少棒聯盟提供）東園少棒小將沿途受到民眾鼓勵。（台灣世界少棒聯盟提供）

青年公園出發前接受民眾歡呼。（台灣世界少棒聯盟提供）青年公園出發前接受民眾歡呼。（台灣世界少棒聯盟提供）

市府及各界貴賓一同慶祝。（台灣世界少棒聯盟提供）市府及各界貴賓一同慶祝。（台灣世界少棒聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中