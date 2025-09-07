晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》東園小將冠軍榮歸凱旋遊行 親友團熱情示愛超嗨

2025/09/07 15:21

總教練賴敏男、教練駱政宇及藍振奕、小將們搭乘觀光巴士展開凱旋遊行，繞行台北市區前往台北大巨蛋。（記者王藝菘攝）總教練賴敏男、教練駱政宇及藍振奕、小將們搭乘觀光巴士展開凱旋遊行，繞行台北市區前往台北大巨蛋。（記者王藝菘攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，今天中午先在平常練球的青年公園棒球場舉行「冠軍榮歸」獻花儀式，隨後總教練賴敏男、教練駱政宇及藍振奕、小將們搭乘觀光巴士，繞行台北市區前往台北大巨蛋，於市長蔣萬安見證下，和味全龍隊交換紀念球。

賴敏男打趣地說，台北市上一次奪冠是五十三年前，當年他三歲，睽違廿九年奪冠，這次讓「帥教練」駱政宇繼續再帥一下，傳承基層棒球，使台灣棒球更加蓬勃發展。

駱政宇也幽默開場，「其實我不姓帥、我姓駱，難得第一次出來不用先自我介紹」，很開心能夠將冠軍的喜悅與支持者分享，不管是在美國，還是回到台灣，都有感受到球迷的熱情，「我跟球員們說，我們無法一一回報大家，唯一可以回報的就是在場上，用最認真、一百分的態度打球，我們會繼續加油！」

陳啟盛的母親表示，兒子從社區少棒打起，小五被挖角至東園，白天上課、下午及晚上練球，每天都會幫他按摩、煮營養餐，尤其近二個月四處征戰幾乎不在家，休息時間相對較少，從美國回來後，又要迎接國中新生活，真的很累，但他很堅持也很自律，偶想是北海道日本火腿鬥士的伊藤大海，有朝一日希望能去日本留學打職棒。

何甫羿的阿姨在球場觀眾席上，手舉「台北東園、台灣之光」的橘色布條，對著外甥熱情大聲告白，十分可愛。她說，看著他一路走來非常辛苦，努力打起精神，繼續向前走，並且得到世界冠軍，很感動、很心疼也很驕傲，今天全家總動員，一起行動力挺，加油打氣，「hito（安打）何甫羿！」

何甫羿的阿姨說，今天全家總動員，一起行動力挺，加油打氣，「hito（安打）何甫羿！」（記者董冠怡攝）何甫羿的阿姨說，今天全家總動員，一起行動力挺，加油打氣，「hito（安打）何甫羿！」（記者董冠怡攝）

陳啟盛母親（左）表示，很堅持也很自律，偶想是北海道日本火腿鬥士的伊藤大海，有朝一日希望能去日本留學打職棒；圖為姨婆等親友團。（記者董冠怡攝）陳啟盛母親（左）表示，很堅持也很自律，偶想是北海道日本火腿鬥士的伊藤大海，有朝一日希望能去日本留學打職棒；圖為姨婆等親友團。（記者董冠怡攝）

東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，今天中午先在平常練球的青年公園棒球場舉行「冠軍榮歸」獻花儀式。（記者王藝菘攝）東園國小少棒隊勇奪威廉波特冠軍，今天中午先在平常練球的青年公園棒球場舉行「冠軍榮歸」獻花儀式。（記者王藝菘攝）

