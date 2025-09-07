美網》喬科維奇揮別大滿貫失利陰霾 目前確認11月雅典出賽

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年美國網球公開賽男單4強落敗，近23年來首度年度四大滿貫冠軍戰都無「三巨頭」身影，38歲塞爾維亞老將也重新思考後續賽程安排，目前僅確認參與11月初ATP250等級的雅典男網賽。

「回顧今年大滿貫賽事表現，還算滿意但未達到目標，因為我原本期望能拿到一個冠軍。」已經精簡參戰的喬科維奇，本季四大賽全在4強止步，自2023年美網奪冠後，迄今無緣大滿貫金盃，但考量其年紀和身體狀況，臨場競爭力仍受各界肯定，「除了辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）這兩位比我小15歲的球員之外，還能擊敗其他年輕對手，我應該感到滿意。」

身為「三巨頭」奮戰職業賽場的最後一人，喬科維奇仍不輕言退休，也不放棄挑戰大滿貫25冠歷史紀錄的夢想，「我想延長職業生涯，但無法透露太多賽程安排。我厭倦了長期規劃，更希望感受自己的身體狀態和參賽動力。我11月會去雅典比賽，但2025年其他一切都還不確定。」

寶刀未老的喬科維奇，最新世界男單排名可望從第7回升至第3，先前曾傳出考慮舉家遷居希臘的前世界球王，即將用實際行動在他熱愛的歐洲古老城市出賽。這項室內硬地賽事，正是從塞爾維亞首都貝爾格德勒移至雅典，11月2至8日進行。

