晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》喬科維奇揮別大滿貫失利陰霾 目前確認11月雅典出賽

2025/09/07 15:50

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2025年美國網球公開賽男單4強落敗，近23年來首度年度四大滿貫冠軍戰都無「三巨頭」身影，38歲塞爾維亞老將也重新思考後續賽程安排，目前僅確認參與11月初ATP250等級的雅典男網賽。

「回顧今年大滿貫賽事表現，還算滿意但未達到目標，因為我原本期望能拿到一個冠軍。」已經精簡參戰的喬科維奇，本季四大賽全在4強止步，自2023年美網奪冠後，迄今無緣大滿貫金盃，但考量其年紀和身體狀況，臨場競爭力仍受各界肯定，「除了辛納（Jannik Sinner）和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）這兩位比我小15歲的球員之外，還能擊敗其他年輕對手，我應該感到滿意。」

身為「三巨頭」奮戰職業賽場的最後一人，喬科維奇仍不輕言退休，也不放棄挑戰大滿貫25冠歷史紀錄的夢想，「我想延長職業生涯，但無法透露太多賽程安排。我厭倦了長期規劃，更希望感受自己的身體狀態和參賽動力。我11月會去雅典比賽，但2025年其他一切都還不確定。」

寶刀未老的喬科維奇，最新世界男單排名可望從第7回升至第3，先前曾傳出考慮舉家遷居希臘的前世界球王，即將用實際行動在他熱愛的歐洲古老城市出賽。這項室內硬地賽事，正是從塞爾維亞首都貝爾格德勒移至雅典，11月2至8日進行。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中