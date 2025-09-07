晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》「智勝拍智勝」 一拍就是24年的引人入勝

2025/09/07 16:03

味全龍林智勝（右）化身攝影師，幫前蘋果日報攝影記者游智勝（左）拍照。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（右）化身攝影師，幫前蘋果日報攝影記者游智勝（左）拍照。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在今天林智勝引退賽最終戰的賽前，就看到林智勝拿著相機在拍資深攝影記者游智勝，最後兩人還微笑互望留下珍貴合影；一問之下，才知道這是兩人在復刻2006年杜哈亞運台灣隊奪金後的合照，當時游智勝在報社指派下出差採訪，在工作結束後和在冠軍戰敲出再見安打的致勝功臣林智勝合影，他從2001年第1次拍林智勝以來已拍了24年，今天是第1次「反被林智勝拍」，也為「智勝拍智勝」留下珍貴紀念。

「第1次拍智勝，應該是2001年在新莊舉行的亞錦賽」，游智勝目前是中職聯盟的特約攝影記者，和另一位攝影記者李鴻明在2021年台灣蘋果日報停刊後，仍堅守崗位持續替台灣棒球留下珍貴影像，而「智勝拍智勝」的第1次就在24年前，「我記得冠軍戰那天還下大雨，最後根據預賽成績由台灣隊拿下冠軍，林智勝和其他隊友都在雨中滑水。」

游智勝回憶，真正讓林智勝知道兩人同名的賽事，是2003年在古巴舉行的世界盃，也是他在蘋果日報任職時第1次出國採訪棒球國際賽，那時候他和文字記者都跟著球隊一起行動，笑說：「有時候球隊在叫智勝，我也會跟著回頭。」後來在報紙上出現游智勝拍攝的照片，林智勝看到他時也會說：「智勝拍智勝耶。」

李鴻明第1次拍林智勝，則是1999年在自由時報任職的時候，當時到高雄出差去左訓中心拍攝正在集訓的國家隊，他印象中還拍到當時從道奇被徵召回台的陳金鋒和林智勝合照，「後來2006年杜哈亞運，我和阿不拉（游智勝）一起去採訪，工作結束後，攝影記者們都習慣會拍紀念照，才會有那張咬金牌的合照。」當時的合照中，林智勝和游智勝就咬著金牌合影，而今天再由李鴻明操刀，替林智勝和游智勝留下紀念合照。

這張資深攝影記者游智勝的照片，就是由林智勝所拍下。（游智勝提供）這張資深攝影記者游智勝的照片，就是由林智勝所拍下。（游智勝提供）

