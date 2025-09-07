中職》林智勝在善化一度想逃離棒球 哥哥一句話讓他回頭是岸

林智勝的哥哥林祖懷開球，林智勝蹲捕。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天在大巨蛋完成引退賽最終戰，他的哥哥林祖懷賽前擔任開球嘉賓，由林智勝蹲捕接球，林祖懷說，「智勝所有成就和榮耀，都是他一個人辛辛苦苦努力拚上來的，我們只是陪伴他而已。」

林智勝生涯歷經潮起潮落，林祖懷透露，弟弟就讀善化高中時，有一天忽然說不想打球，當時整個家族都很慌，每個親戚都在問怎麼辦，拚命找人去說服他，大家都認為他是有能力也是一定要打球的好手。

請繼續往下閱讀...

林祖懷說，那一段時間跟弟弟聊很久，才讓他放下離開棒球的想法，智勝自己也知道不打球也不曉得要做什麼，「我問過智勝不打球可以幹嘛？之後目標和計畫是什麼？他說不知道，我就說那就先打下去吧，等你想到了再做其他事。」

林祖懷認為，他在家中是老大，要擔任爸爸的角色，和弟弟之間是相互影響的，帶他的同時也是帶自己，互相陪伴長大，遇到困難一起解決，一起快樂、難過。

林智勝引退後，林祖懷表示，弟弟可以好好放下，未來在棒球界好好做他應該做的事情，這兩、三年他們都會聊到引退的話題，「智勝是很好強的人，他認為還沒有到要退休的時候，我說你覺得OK了，我們家人都會支持你，選手生涯我們擔心他比較多，怕他受傷什麼的，今天智勝引退對我們家來講，也算是放下一個擔心，弟弟可以做更多他想做的事。」

林祖懷指出，弟弟對棒球的執著，應該沒人可以相比，他把棒球視為一定要做的事，撐過中間那一段難熬的日子才會有現在的成就。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法