晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林智勝在善化一度想逃離棒球 哥哥一句話讓他回頭是岸

2025/09/07 16:55

林智勝的哥哥林祖懷開球，林智勝蹲捕。（記者陳志曲攝）林智勝的哥哥林祖懷開球，林智勝蹲捕。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天在大巨蛋完成引退賽最終戰，他的哥哥林祖懷賽前擔任開球嘉賓，由林智勝蹲捕接球，林祖懷說，「智勝所有成就和榮耀，都是他一個人辛辛苦苦努力拚上來的，我們只是陪伴他而已。」

林智勝生涯歷經潮起潮落，林祖懷透露，弟弟就讀善化高中時，有一天忽然說不想打球，當時整個家族都很慌，每個親戚都在問怎麼辦，拚命找人去說服他，大家都認為他是有能力也是一定要打球的好手。

林祖懷說，那一段時間跟弟弟聊很久，才讓他放下離開棒球的想法，智勝自己也知道不打球也不曉得要做什麼，「我問過智勝不打球可以幹嘛？之後目標和計畫是什麼？他說不知道，我就說那就先打下去吧，等你想到了再做其他事。」

林祖懷認為，他在家中是老大，要擔任爸爸的角色，和弟弟之間是相互影響的，帶他的同時也是帶自己，互相陪伴長大，遇到困難一起解決，一起快樂、難過。

林智勝引退後，林祖懷表示，弟弟可以好好放下，未來在棒球界好好做他應該做的事情，這兩、三年他們都會聊到引退的話題，「智勝是很好強的人，他認為還沒有到要退休的時候，我說你覺得OK了，我們家人都會支持你，選手生涯我們擔心他比較多，怕他受傷什麼的，今天智勝引退對我們家來講，也算是放下一個擔心，弟弟可以做更多他想做的事。」

林祖懷指出，弟弟對棒球的執著，應該沒人可以相比，他把棒球視為一定要做的事，撐過中間那一段難熬的日子才會有現在的成就。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中