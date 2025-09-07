中職》台式應援這地方最可愛 巨人啦啦隊印象深刻（影音）

日本讀賣巨人啦啦隊VENUS四位成員與吉祥物代表受訪。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕讀賣巨人啦啦隊「VENUS」在中信兄弟聯名巨人主題日來到洲際球場跟「Passion Sisters」合體，昨天在本季室外球場最多的17097名觀眾前表演、帶動應援，並直言看見「Passion Sisters」在場邊的「ファンサービス（粉絲互動）」相當可愛。

昨在社群媒體引發熱議的巨人隊員松崎さや表示，平常都是在東京巨蛋應援，能夠來到海外跟「Passion Sisters」應援很開心。山田かのん也說，在社群媒體有很多台灣的啦啦隊影片，球迷會跟啦啦隊共同應援，真的很開心。

「VENUS」和「Passion Sisters」在週五賽後排練到超過11點半，村上結萌表示，對迎接中信選手出場的曲目印象深刻，雖然動作有些困難，但在週五做很多練習，幸好也有桃子在旁邊的提示。

村上結萌直言，很喜歡台式應援能帶動球迷的應援，而且「Passion Sisters」跟球迷的互動也可愛。茂木みなみ也笑說，「Passion Sisters」很親切，都會跟他們說下一首歌和下個動作是什麼，「讓我們在舞台上可以很安心。」

