中職》黃保羅、李東洺下半季表現下滑 陳金鋒：如何面對整季是學習過程

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在新莊迎戰樂天桃猿，由黃保羅擔任先發投手，他與李東洺在下半季的狀態都不如上半季，不僅投球局數銳減，戰績都是0勝3敗，總教練陳金鋒認為，身體的疲勞一定會產生，要如何調整去面對整個球季，讓投球更穩定，對他們是一個學習的過程。

黃保羅去年投64.1局，今年不含今天已有79局，下半季19局、0勝3敗、防禦率5.21明顯比上半季60局、3勝5敗、防禦率3.90下滑；李東洺去年投27.2局，今年增加約3倍為75.2局，下半季投28.1局、0勝3敗、防禦率4.76與上半季投47.1局、2勝4敗、防禦率4.37也有落差。

陳金鋒指出，黃保羅、李東洺今年的投球局數都是生涯新高，雖然球季前段的都還不錯，體能隨著球季進行、局數增加逐漸下滑，畢竟兩人都還算年輕，經歷下半季的一些狀況，才會知道如何去調整，更穩定去面對一整個球季。

富邦本土先發投手還有陳仕朋，昨天對樂天桃猿投4.1局被打12支安打失7分，陳金鋒表示，陳仕朋因為受傷直到6月才上來一軍，投球內容卻很不穩定，雖然傷勢很難避免，還是必須去調整與面對，「不能說是因為我受傷，所以表現就不好。」

