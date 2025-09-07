晴時多雲

中職》「金鋒也想要贏啊！」洪總認為外界無需過多批評

2025/09/07 17:07

台鋼雄鷹總教練洪一中出場。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中出場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕身為中職最多勝教頭，台鋼雄鷹「洪總」洪一中今天見證昔日子弟兵林智勝的引退賽，也鼓勵他日後換個身分繼續為台灣棒球奉獻。只是碰觸到轉任教練的難為話題時，洪總顯得特別有感，尤其當媒體提及陳金鋒帶領富邦悍將戰績不佳飽受批評時，他更是直言，外界沒有必要一天到晚批評，「金鋒怎麼調度，我們沒有資格去批評，戰績是他要負責，不用其他人去說三道四。」

味全龍在本週末替林智勝進行引退系列賽，3場比賽吸引逾10萬人入場的票房熱潮，就連身為對手台鋼教頭的洪總也認為場面很壯觀，並接受龍隊球團的邀請，在引退儀式獻花給林智勝。洪總從2004年6月擔任總教練以來，執教勝場數已累計1089勝，帶過的子弟兵無數，林智勝就是其中一位，他在今天引退最終戰賽前，也特別到台鋼休息室向洪總致謝。

在卸下球員身分後，林智勝和龍隊球團還有2年教練合約，之後將轉換不同身分貢獻所學，洪總也鼓勵他「為台灣棒球再繼續奉獻下去」。只是當教練並不容易，洪總當然知道其中難處，「當總教練是很痛苦的事」更是他常掛在嘴邊的話，而他也知道另一位子弟兵陳金鋒自去年執掌悍將兵符以來就飽受批評，「一天到晚批評金鋒，我認為沒必要這樣，金鋒會不想要贏嗎 ？金鋒也想要贏啊！球員的狀況，外面的人一定都沒有金鋒了解。」

洪總認為，總教練是要為戰績負責的人，旁人都沒有資格去批評調度，他還舉例有人也會問自己為什麼最近都沒有用某某球員，但教練是最清楚球員狀況的人。洪總強調自己沒有所謂的愛將，「只要你成績好，我就會用你」，還說其實自己很喜歡郭阜林，認為他從獅隊轉隊過來之後，展現出來的態度都很好，也是一個很會鼓勵年輕選手的球員，「但我還是要用成績考量，表現不好，我還是要換人。」

