99國民體育日 桃園市國民運動中心游泳池及體適能中心開放免費使用

桃園體育有功人員收到量身訂做的公仔獎座，相當開心。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府體育局配合9月9日「國民體育日」，宣布各國民運動中心游泳池、桃園市立游泳池及楊梅體育園區等場館，出示市民卡或身分證可享游泳池及健身房（第1小時）免費入場；昨晚於桃園藝文廣場辦理「2025桃園體育運動展演會暨體育有功人員（團體）表揚活動」，延續「虛實交融」元素，活動結合舞龍、啦啦隊與首度演出的輪椅舞及電競選手「特戰英豪」表演賽。

桃園市長張善政會中表揚「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優人員及團體獎」三大獎項，共有31名人員或團體獲獎，除為每位選手喝采，也感謝教練等幕後功臣的付出，這不僅是桃園之光、更是台灣之光。

包含國際賽事中表現傑出選手，例如江靜緣在今年日本靜岡國際田徑賽鉛球獲得第一名並打破全國紀錄；吳育廷在全國中等學校運動會高男組田徑110公尺跨欄決賽，跑出破U20亞洲紀錄等。

剛落幕的2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會，傅兆玄於男子跳高獲得銀牌，蘇力揚、林煜傑、鄭宇倢及宋祐媗於羽球混合團體賽獲得銀牌，鄭宇倢及宋祐媗於羽球女子雙打獲得銀牌，林煜傑及鄭宇倢於羽球混合雙打獲得銅牌，邱義睿於跆拳道男子對打74公斤級獲得銅牌，黃奕承於跆拳道男子品勢團體賽獲得銅牌，簡彤娟於桌球女子團體賽及女子雙打獲得銅牌。

另外，2025年成都世界運動會，桃市共9名選手參賽，簡證嚴於龍舟8人座200公尺獲得銅牌；吳沛芸、羅凱葉、陳俊達、高禎佑、邱紹恩獲得合球男女混合團體賽銅牌；張家銓、黃英庭、王怡文拿下隊史沙灘合球混合團體賽首面金牌。

至於體育展演節目以「Taoyuan in action」為活動主軸，邀請國立體育大學舞龍隊帶來「花式龍舞」表演，武漢國小韻律體操隊、國立北科附工跆拳隊、國立體育大學競技啦啦隊、萬能科技大學籃球隊、大園國際高中武術隊等，為推廣運動平權理念，今年首度加入輪椅舞表演，藉由「舞動不設限」的主題，展現身心障礙者在運動與藝術上的卓越能量。

今年首度加入輪椅舞表演，藉由「舞動不設限」的主題，展現身心障礙者在運動與藝術上的卓越能量。（記者李容萍攝）

