中職》林智勝生涯最後一打席開轟「致勝」完美謝幕 洪總鼓掌！

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天在大巨蛋引退系列賽最終戰，6局下驚天一擊轟出左外野陽春砲，為個人22年職業生涯畫下完美句點，最終味全龍以11：1大勝台鋼雄鷹，這場連兩天開出4萬人滿座票房，大師兄3天引退系列賽狂吸10萬6316人。

龍隊開局氣勢如虹，前4棒郭天信、李凱威、朱育賢、陳子豪連續安打攻下2分，劉基鴻轟出3分砲，龍隊單局灌進5分。

3局下龍隊再度發動猛烈攻勢，陳子豪敲安，劉基鴻轟出兩分砲，相隔1170天再度演出單場雙響砲，本季第10轟出爐，獲選單場MVP，接著蔣少宏和張政禹擊出二壘安打，郭天信和朱育賢敲安外加李凱威保送，龍隊單局再度灌進5分。

全場最感人的一幕出現了，6局下一出局面對台鋼雄鷹左投許育銘所投出的第2球，林智勝轟出陽春砲，本季首轟出爐，同時也是生涯第305轟，生涯連續22年都開轟，林智勝開轟繞壘時，台鋼雄鷹總教練洪一中也拍手鼓掌，為昔日子弟兵感到開心。

林智勝生涯最後一打席就是全壘打。（記者陳志曲攝）

此役林智勝擔任6棒一壘手，前兩打席面對台鋼雄鷹先發投手黃子豪都被三振，第3打席對伍祐城擊出中外野飛球遭接殺，第4打席面對許育銘終於敲出個人在大巨蛋首轟，這也是個人職業生涯最後一打席，用全壘打畫下完美句點，單場4打數1安打為陽春砲。

9局上兩出局後，原本守一壘的林智勝，移防到他年輕時所熟悉的游擊防區，二壘手換成郭嚴文，復刻昔日Lamigo桃猿經典二游搭檔，陳禹勳抓下最後一個出局數結束比賽。

