體育 棒球 中職

中職》富邦悍將在張奕下二軍後 仍不設固定終結者

2025/09/07 18:11

張奕。（資料照，記者塗建榮攝）張奕。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將張奕昨天因為髖關節傷勢降二軍，牽動布局投手與終結者的安排，投手教練許銘傑表示，張奕還在一軍時，第8、9局就沒有固定人選，張奕下二軍後，牛棚的調度也是一樣，等球季結束再去討論明年的定位。

許銘傑指出，之前讓張奕、曾峻岳輪流負責第8、9局，主要是為之後做考量，在張奕下二軍後，他的想法還是一樣，不會設定終結者人選，「選手就是教練給什麼位置，就把那個位置做好，不要在意是第幾局，一樣是比賽，上去就是把那局吃完，其他的不用多想。」

許銘傑表示，曾峻岳雖在8月回到一軍，因為表現還是有些起伏，在張奕下二軍後不會專任終結者，先把今年球季走完，等到秋訓或明年春訓，根據整體戰力再做安排，「他比較算是活棋，可能第6、7局，也可能第8、9局，有狀況先守起來比較重要。」

富邦本季還剩最後20場，許銘傑認為，目前二軍賽事也很密集，接著還要打季後賽，在球季尾聲再讓二軍投手上來歷練的機率應該不高，「能從二軍叫上來的，應該都已經上來過了，投了一整年的也好幾個，他們也滿累的，萬一今年弄壞了，明年沒有人可以投，也是一個麻煩。」

