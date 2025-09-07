晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》重返一軍理光頭 林培緯「通透世界」打兄弟2強投

2025/09/07 18:37

林培緯。（資料照，記者廖耀東攝）林培緯。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅21歲菜鳥林培緯在獅象系列賽重返一軍，生涯首度對上中信兄弟2大強投羅戈、黃博多都敲安，強勢競爭一壘。而他在5日上一軍特別把頭髮全部理光，展現出想站穩的決心。

林培緯今年生涯首次開季一軍出發，貢獻近3成打擊率，卻扭傷腳踝下二軍，8月再上一軍3場只敲1安，狂吞5K後又下二軍，直到獅象系列賽又上一軍，在打擊區上的神情全然不同，克服羅戈和黃博多的投球。

林培緯直言，前次上一軍太想表現，做出很多餘動作，在二軍的1個月剛好每週都會遇到洋投，特別設定一些功課，即便是出局也要達到某些設定範圍，「8月時是什麼球都想打，什麼都打不到，這次上來有做好設定。」

從二軍在台南球場的0觀眾，直上有萬名觀眾的獅象戰，林培緯有很不同的感受，「我以前上來很容易聽到球迷的應援和加油聲，這次只有球與球之間的聲音，沒感受到人聲，可以專注在投手之間的對決。」林培緯的形容，彷彿是進入人氣動漫《鬼滅之刃》形容進入極致專注狀態的「通透世界」。

即將引退的胡金龍跟他的好友陳鏞基，經常給林培緯建議，「他們都會跟我說不要想太多，專注就好，金龍前輩每一場也都會給我一些策略。」在胡金龍引退後，明年的陳鏞基也有可能頂替DH或代打的角色，林培緯展現企圖心要競爭明年的一壘。

