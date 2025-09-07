晴時多雲

中職》劉基鴻賽後暴哭 「智勝學長最後一場比賽...」

2025/09/07 18:41

味全龍劉基鴻單場雙響。（記者陳志曲攝）味全龍劉基鴻單場雙響。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍「大師兄」林智勝今天在大巨蛋引退系列賽最終戰，6局下驚天一擊轟出左外野陽春砲，生涯最後一打席開轟，為個人22年職業生涯畫下完美句點。

龍隊劉基鴻先在首局轟3分砲，3局下再轟兩分砲，相隔1170天再度演出單場雙響砲，本季第10轟出爐，獲選單場MVP，賽後劉基鴻哭到不能自己。

為什麼會暴哭？劉基鴻說，「就是.......我們之間有很多回憶，智勝學長最後一場比賽，告訴自己平常心，相信自己，沒想那麼多，專注和投手對決的每一球。」

現場見證林智勝生涯最後一轟，劉基鴻表示，他是下一棒打者，當下看到感覺快哭出來了，太感動了，從2022年還是懵懵懂懂，林智勝會告訴學弟如何面對場上遇到的問題，技術和心理幫助都很大，隔年一起拿下總冠軍，彼此有很多互動。

今天劉基鴻穿上林智勝親筆簽名的實戰球衣上陣，果然就轟出雙響砲，也是生涯首度轟炸大巨蛋，劉基鴻說，帶著學長的簽名，希望可以幫他贏下來，「學長打20幾年，日積月來才有這樣的好成績，我才打第5年，謝謝學長相信我，我會持續朝他的目標努力。」

