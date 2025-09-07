晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》沒按照寫好的完美劇本走 葉總直呼「太可惜了」

2025/09/07 18:48

味全龍林智勝開轟。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕43歲的味全龍「大師兄」林智勝今天在大巨蛋引退系列賽最終戰，6局下生涯最後一打席轟出陽春砲，本季首轟出爐，生涯連續22年開轟，也是第一次在大巨蛋開轟，不可思議的劇本感動人心，今天賽後龍隊總教練葉君璋說，「真的是滿不可思議的，大巨蛋不容易打全壘打，表示說他應該可以不用那麼早退休，有點沒想到能打全壘打。」

9局上兩出局後，葉總安排驚奇「彩蛋」，原本守一壘的林智勝，移防到他年輕時所熟悉的游擊防區，二壘手換成郭嚴文，復刻昔日Lamigo桃猿經典二游搭檔，陳禹勳讓顏清浤擊出二壘滾地球遭刺殺，抓下最後一個出局數結束比賽。

葉總笑說，他知道林智勝守游擊的時候，二壘手是郭嚴文，八搶三奧運資格賽也是這樣的二游搭檔，讓他們重溫一下，所以做此安排，「最後一球打到二壘手，郭嚴文應該傳給林智勝，那就更完美了，太可惜了，哈哈。」

林智勝生涯最後一打席開轟完美謝幕，龍隊也以11：1大勝台鋼雄鷹，葉總說，「對球隊、公司、智勝個人來說，這一切都滿完美的。」

味全龍郭嚴文（右）與林智勝（左）擁抱。（記者陳志曲攝）味全龍郭嚴文（右）與林智勝（左）擁抱。（記者陳志曲攝）

