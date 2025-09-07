中職》因應布坎南下二軍 富邦悍將調整未來兩週先發輪值

布坎南。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將先發輪值在昨天布坎南降二軍後出現連鎖變動，隨著今天對樂天桃猿因雨延賽稍微獲得舒緩，下週五連戰由3名洋投加2名本土投手各扛1場，下下週的六連戰能否使用「洋投風火輪」將視布坎南的復原情形而定。

總教練陳金鋒指出，下週雖要面臨五連戰，因為魔力藍9月14日下二軍期滿可以回到一軍，受到布坎南腳傷降二軍的影響不大，投手教練已經排好，鈴木駿輔、力亞士、魔力藍各投1場，另2場應該是陳仕朋、黃保羅，「只是要打連戰，選手會比較累一點。」

布坎南於8月31日比賽中補位一壘時受傷退場，原本評估不會影響本週先發輪值，球隊決定讓他留在一軍觀察，直到昨天確定傷勢仍會影響投球動作才把他降二軍，投手教練許銘傑表示，布坎南目前傷勢不明，最快下二軍滿15天在9月21日回一軍，也可能要休息到月底。

許銘傑指出，今天原本是布坎南要先發，因應他昨天降二軍，臨時讓黃保羅上一軍遞補空缺但要控管球數，今天因雨延賽沒有用到，下週可以留在輪值，李東洺雖然9月13日可以回到一軍，目前傾向先留在二軍喘息一下，即便在二軍出賽，球數也會限制在不超過60球。

許銘傑表示，比較大的考驗是下下週的六連戰，布坎南能在9月21日回一軍分攤1場先發當然最好，因為他的狀況無法確定，球隊在六連戰的輪值也已經排好，再看布坎南的復原情形去調整，「辛苦當然是是辛苦，還是要盡量做到最好，讓投手群有充裕的休息。」

