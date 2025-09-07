晴時多雲

中職》嚴宏鈞再次一軍隨隊 待命重回一軍

2025/09/07 19:45

嚴宏鈞。（記者林正堃攝）嚴宏鈞。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿繼上週末在澄清湖的三連戰後，昨天起讓捕手嚴宏鈞再次一軍隨隊，原本準備登錄卻因故延後，他表示，經過1年多的復健，目標就是回到一軍，目前身體狀況一切正常，何時可以登錄就看球隊的決定，他也期待能盡快為球隊做出貢獻。

樂天上週在澄清湖與台鋼雄鷹打三連戰，就近把嚴宏鈞從二軍叫來，除了支援一軍牛棚捕手，也讓一軍教練團掌握他的狀況，三連戰後兩場還讓他加入打擊練習，本週安排他去嘉義再打2場二軍比賽，昨天讓他再到一軍隨隊。

總教練古久保健二指出，嚴宏鈞的身體沒有問題，整體狀態也很好，原本計畫本週讓他回到一軍，因為有些事情還要處理，沒有辦法馬上登錄，必須再次確認身體與練習的狀況，才能決定下週是否登錄他，一軍的陣容以現狀為主。

嚴宏鈞表示，原本球隊昨天就要登錄他，雖然因故延後，卻代表距離傷癒復出的時間已經愈來愈近，因為球隊有機會拿到全年戰績第3名，他很希望能在球季的最後階段回到一軍，貢獻一份力量幫助球隊爭取季後賽資格。

嚴宏鈞指出，超過1年的復健很辛苦也很痛苦，為了早日回到一軍只能咬牙撐下去，在二軍也通過蹲滿全場、連續兩場蹲捕等各種測試，即便今年季末可以回到一軍，他都當成是復健的成果驗收，目標是從明年春訓重新開始。

