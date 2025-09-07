U18世界盃》張育豪超戲劇性再見安！台灣隊驚險擊敗巴拿馬搶下第2勝

台灣戲劇性擊敗巴拿馬。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕U18台灣隊昨遭美國隊無安打完封，今天面對巴拿馬關鍵戰，在陳世展、蘇嵐鴻聯手好投之下，加上台灣隊7局下張育豪再見安打，終場2:1贏球，奪第2勝。

台灣隊今天面對巴拿馬隊先發左投岡薩雷茲（Joel Gonzalez）也遭遇苦戰，雖然2局下吳承皓就率先敲安，且靠著江庭毅短打站上得點圈，但後續兩位打者都擊出滾地球，無功而返。

台灣隊推出下勾投手陳世展，前4局僅被擊出1安打，同樣壓制對方。5局上2出局後，被芬特斯（Yadier Fuentes）敲安後，陳世展又投出觸身球，教練隨即喊暫停。一二壘有人危機下，陳世展再製造滾地球出局，化解該半局狀況。

5局下，江庭毅挨觸身球，1出局後盜壘成功、再靠暴投進佔三壘，許書誠擊出滾地球，巴拿馬隊選擇先傳一壘，傳回本壘時，江庭毅成功衝回本壘，台灣隊終於先馳得點。

剛得分的台灣隊，6局上又有危機，巴拿馬首位打者L.李維拉（Luis Eduardo Rivera）敲安，下一棒打者擊出滾地球，台灣隊選擇刺殺前位跑者，在時間上有機會抓到跑者狀況下，裁判判定安全上壘，重播輔助判決維持原判，形成野手選擇。

無人出局一二壘有人危機下，陳世展投出兩次三振，雖化解大半危機，但巴拿馬隊跑者雙盜壘成功。蘇嵐鴻接替登板，面對首位打者投出保送，形成兩出局滿壘，蘇嵐鴻接著投出三振，驚險化解危機。

7局上，蘇嵐鴻續投，2出局後被卡巴耶洛（Juan David Caballero）擊出二壘打，是巴拿馬團隊首支長打。追平分在二壘上的危機，蘇嵐鴻遭L.李維拉敲安，巴拿馬隊追平。該半局，卡特謝爾（William Boyd Cutshall）接著敲安，巴拿馬攻勢延續，卡斯提洛（Carlos Ovidio Castillo）遭三振。

7局下，首位打者張乙安擊出落點巧妙安打，吳承皓觸擊失敗，江庭毅打擊時，張乙安遭牽制出局。2出局後，江庭毅獲保送，張育豪此時擊出高飛球，巴拿馬右外野手認為是第一動作接殺才掉球，並未第一時間接球，江庭毅趁機搶攻本壘。裁判在審視重播並開會討論後，認定張育豪的高飛球落地形成安打，是一支再見安打。

先發投手陳世展。（棒協提供）

