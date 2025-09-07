中職》小時候跟林智勝要簽名被無視 張政禹仍感謝學長讓自己愛上棒球

味全龍張政禹。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在林智勝引退最終戰的這一天，25歲的張政禹擔任味全龍先發9棒游擊手且敲出帶打點二壘安打，他賽前分享林智勝是自己的第1個偶像，還說小時候第1次進場看球後等著要簽名卻被無視，坦言當下會失望，「但進職棒之後，知道球員可能有很多事要做，不方便幫大家簽名，也可以理解學長當時為什麼不幫我簽名。」張政禹過4歲生日的那天，是林智勝打出生涯首轟的日子，他直呼一切都是緣份，也感謝學長讓自己愛上棒球。

在屏東出生的張政禹，表示自己應該算是高雄人，因為幼稚園之後就搬到高雄，所以他從小就是La new熊的球迷，也會去澄清湖球場看球，第1次看球就是去看La new熊和誠泰的比賽，「印象中智勝學長有打全壘打。」那時候可能還沒上小學，張政禹拿著準備好的球等林智勝從地下室走出來，「我就站在他的車子旁邊等他，結果就沒有理啊。」

儘管第1次要簽名就被拒，張政禹愛棒球的心情仍然強烈，最後也在2019年中職選秀獲龍隊第11指名，「後來我有跟學長講這件事，他回我說，『你那時候還在流鼻涕，我怎麼幫你簽名？』」張政禹也說，等到自己當了職業球員後也可以理解，「有時候球員不是不想簽，可能如果只簽一個，會對其他人不好意思，畢竟簽全部的時間也會滿長，我後來也可以理解學長為何不簽名。」

但從言談中，都聽得出來張政禹現在和林智勝相處起來很融洽又沒距離，林智勝在今晚引退儀式致謝提到隊友時，也用「調皮的張政禹」來形容他。張政禹從沒想過能跟林智勝當隊友，也坦言之前並不知道自己4歲生日是林智勝生涯首轟的日子，「我覺得真的滿巧，一切都是緣份。」

林智勝。（記者陳志曲攝）

