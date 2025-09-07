晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》5月17日後一路獨走！ 阪神虎達成史上最快封王紀錄

2025/09/07 20:52

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎在今天以2：0擊敗廣島鯉魚，成功將封王魔術數字歸零，拿下中央聯盟冠軍，改寫紀錄成為兩聯盟制以來史上最快封王的球隊。

阪神虎今天派出王牌才木浩人登板，儘管因為頭部觸身球僅投4局就提前退場，不過阪神虎牛棚5人聯手接力封鎖廣島打者群，加上打線在2局與6局各敲出一支高飛犧牲打，終場以2：0完封廣島鯉魚，成功將魔術數字歸零。

阪神虎以78勝45敗3和在中央聯盟封王，足足領先第二名的巨人17場勝差，虎軍自5月17日後就再也沒有讓出龍頭寶座，寫下兩聯盟制以來史上最快的9月7日封王紀錄，刷新1990年讀賣巨人在9月8日封王的紀錄1天。

值得一提的是，由於過去阪神虎封王有許多人會「跳河」慶祝，今天大阪道頓堀的戎橋周邊再次佈下嚴密的警戒，橋上佈署了30名警察，不過根據網路上的影片顯示，還是有瘋狂球迷跳河慶祝。

