中職》謝謝辜仲諒支持台灣棒球 林智勝也感謝洪總容忍自己「很不聽話」

林智勝與洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕43歲味全龍「大師兄」林智勝今晚在對台鋼雄鷹之戰的生涯最後打席開轟，也為自己22年生涯畫下完美句點，他在引退儀式上也發表感言，當中感謝了很多人，除了媽媽、妻子等到場家人，也感謝一直以來的心靈導師「吳大哥」吳振源，而台鋼總教練洪一中更穿著31號球衣上場獻花，更讓林智勝表示在被洪總帶的12年來自己都很調皮，「感謝洪總不吝嗇看到我的潛力，讓我有機會上場。」

龍隊球團替林智勝舉行隆重的引退儀式，不但邀請他的家人到場，還有生涯中的多位貴人，過去帶過他的總教練吳復連也親自出席，而洪總則是上場獻花，還在影片中獻上祝福。

不過林智勝視為貴人的La new集團董事長劉保佑、中信兄弟老闆辜仲諒都未出席，劉保佑昨和兒子劉玠廷聯名送上花籃，林智勝還開心和花籃合影，而他今在致詞時特別感謝辜董，「謝謝辜仲諒董事長支持台灣的棒球。」

「我還要謝謝洪一中總教練，這12年來我都很調皮、很不聽話，喜歡做自己，謝謝你不吝嗇看到我的潛力，讓我有機會上場」，林智勝和前來獻花的洪總相互擁抱，也引起大巨蛋球迷歡呼。

