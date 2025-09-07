晴時多雲

中職》「請你走慢一點」 林智勝加碼透露主審楊崇煇的貼心之舉

2025/09/07 21:13

味全龍林智勝向全場球迷致意。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝向全場球迷致意。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕當媒體問到「有想過生涯最後一個打席是全壘打嗎？」43歲的「大師兄」林智勝立刻笑著反問：「你有想過嗎？我也沒有。」他坦言不敢相信6局下的球會飛出全壘打牆，也透露主審楊崇煇提醒自己最後一個打席「走慢一點」，讓大家有機會好好感謝自己，也有時間跟球迷揮手致意。

「今天主審就說，等下最後一次，請你走慢一點，讓大家可以好好謝謝你，也有時間跟大家揮手」，林智勝在引退儀式之後的記者會上接受媒體聯訪時，透露主審楊崇煇的貼心之舉，原本自己是照原本的節奏，但聽了主審的話後，「打到第6局，我就在算是最後一次。」刻意放慢腳步的林智勝，也得到額外的時間，可以跟在場球迷致意。

只是被問及有沒有想到生涯最後一打席是全壘打，林智勝立刻以問句反問「你有想過嗎」，來強調自己從未想過如此戲劇性的劇本，「我也不知道，前面兩次是三振嘛，我告訴自己，現在的結果已經不太重要，重要的是，我還可以在大家前面做喜歡的事給大家看。」他很開心第2球就能打出大牆，「就把這支全壘打獻給在場球迷」

味全龍林智勝開轟。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝開轟。（記者陳志曲攝）

