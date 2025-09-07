晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》最後一球郭嚴文忘了傳給自己 林智勝曝光當下想法

2025/09/07 21:30

味全龍林智勝（左）與郭嚴文（右）。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）與郭嚴文（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在9局上兩出局，味全龍總教練葉君璋走出休息室更換守備陣容，讓林智勝回到生涯最初的守備起點游擊防區，二壘手也換上他的老搭檔郭嚴文。由於當時投手丘上站的是陳禹勳，林智勝坦言自己彷彿回到2015年在Lamigo時期，他很感謝葉總的貼心安排，而對「阿文」忘了將二壘滾地球傳給自己，而是本能地傳向一壘，則說：「最後一球是不是在我手中，已經不重要了。」

林智勝在生涯最終戰的6局下轟出本季首轟、生涯第305轟，也幫助味全以11：1大勝台鋼雄鷹，甚至還在9局上回到游擊防區，用最熟悉的游擊手身分結束生涯。對於葉總的貼心安排，林智勝笑說：「我換上去就算了，阿文也出來了，然後禹勳在投，那感覺好像回到2015年在Lamigo的時候。」

「最後一球阿文不是沒有傳給我嗎？他說啊忘記了，我跟他說那是身體直覺反應，因為我們要贏球。」林智勝強調，最後一球是不是在他手中，已經不重要，他更感謝葉總能夠在9局上兩出局做出貼心安排，讓他回到以前Lamigo時期的感覺，「是很棒的」。

當被問及從明天開始就將轉換教練身分時，林智勝則笑說，明天是球隊放假日，「是高爾夫球日，嘿嘿。」他表示自己之後是在一軍見習，或是到二軍看新的球員，就看葉總的安排，他就全力配合，也會努力學習如何當教練。

味全龍林智勝（左）與郭嚴文（右）。（記者陳志曲攝）味全龍林智勝（左）與郭嚴文（右）。（記者陳志曲攝）

