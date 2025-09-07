晴時多雲

體育 籃球 其它

籃球歐錦賽》喬治亞80比70爆冷擊敗法國 隊史首晉8強

2025/09/07 23:21

喬治亞爆冷擊敗法國。（法新社）喬治亞爆冷擊敗法國。（法新社）

〔中央社〕喬治亞今天在歐洲籃球錦標賽以80比70，爆冷擊敗NBA球星溫班亞馬缺陣的法國，隊史首度晉級8強。

2025歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）有多位美國職籃NBA球星為國出戰，法國陣中有老鷹選秀狀元里薩謝（Zaccharie Risacher）、尼克前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）及巫師中鋒薩爾（Alex Sarr）等好手。

可惜的是，馬刺當家球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）及灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）等優質長人本屆未代表法國出賽。

喬治亞方面則有魔術畢塔吉（Goga Bitadze）及暴龍馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）等長人壓陣。

法國賽前更被看好，但喬治亞開局後先以24比20結束第1局，並在上半場終了以38比37取得微幅領先，陣中控衛鮑德溫（Kamar Baldwin）包辦其中14分。

到了下半場，喬治亞延續上半場氣勢，第3局結束以58比54擴大領先，但法國緊咬比分，終場前4分19秒靠著奧科博（Elie Okobo）兩分跳投命中，追成66比66平手。

不過，喬治亞靠著申蓋利亞（Tornike Shengelia）、鮑德溫、畢塔吉及馬穆克拉什維利關鍵時刻跳出來得分，終場以80比70氣走法國。

喬治亞陣中以鮑德溫24分、三分球4投3中、二分球6投5中、5罰全中高命中率表現最佳。申蓋利亞也攻下24分，外加8籃板。

法國空有更佳的陣容，陣中NBA球員里薩謝及亞布塞萊各自僅拿下7分與12分，另一名NBA球員薩爾則因傷缺陣。

喬治亞下場將於8強對決芬蘭。芬蘭昨天在16強以92比86爆冷擊敗奪冠熱門塞爾維亞，晉級8強，震驚國際籃壇。

