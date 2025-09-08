中職》曾建言總統優化體育班 陳傑憲：有個方法很不錯

陳傑憲。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕台灣社會近年湧現「廢除體育班」聲浪，球界擔心恐影響台灣棒球運動發展，提出優化體育班的概念。「台灣隊長」陳傑憲曾跟總統賴清德分享自身日本高校經驗，認為如果3級棒球的比賽如果都安排在六日，不僅選手能兼顧課業，比賽經驗也不會少。

中職球員工會主任趙子維前天在座談會透露，陳傑憲去年在台灣隊拿到十二強冠軍後，曾和總統賴清德聊1個小時，並強調台灣一定要「優化」體育班。對此，陳傑憲表示，體育班是讓運動圈保持競爭力的方法，像三級棒球就拿到不少獎牌，「但我想講的是，運動是很厲害沒錯，但學業一直都是個問題。」

台灣三級棒球盃賽不少，1次盃賽就讓選手一週都在外比賽，課業進度自然落後，而在日本有不一樣的模式，陳傑憲跟總統分享他念共生高校期間，平日都沒有比賽，六日才會安排練習賽，連正式比賽也都是週末才會打。

陳傑憲透露，週一上課上到下午4-5點，不會安排練球和比賽，其他平日是下午第一節課結束後練球，大約2點開始練到吃晚飯，接著晚間自主訓練，有些選手自主訓練完還會自己去讀書，「不像台灣比較硬，像我小時候，晨操從6點到8點，上課到下午後再從1點練到晚餐，吃飽飯再練到9、10點，訓練量有點太過。」

日本高校在六日安排比賽，合計4場比賽給一、二軍打，每人每週都會打2場比賽，一個月就有8場，比賽經驗充足，且因為不是每天密集比賽，選手賽後找到不足，有平日的時間修正，再等週末賽事驗收，陳傑憲回憶，當時週末的比賽都會有「期待感」。

「學業顧到，球也練到，比賽經驗也不缺，唯獨就是沒放假。」陳傑憲不諱言這是個「取捨」，但也說週末安排比賽，家長能陪小朋友，增進親子關係，「平日的話可能就無法陪伴，加上小朋友大多都住宿舍，比較沒什麼親子時間。」

跟總統分享「日本模式」，陳傑憲坦言，不敢說方法是不是對的，「但我親自體驗完，覺得這個方法是不錯的，那時在日本打很多比賽，對我在棒球路上的經驗累積有幫助，學業也沒有浪費掉。」

