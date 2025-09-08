晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》陳琥飆7年紀錄獲英雄式歡呼 平野惠一有話對他說（影音）

2025/09/08 06:54

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟陳琥前天在0：7落後之際登板中繼，繳出4局1安打無失分的內容，寫下生涯暌違7年再繳至少4局無失分的好投，中信總教練平野惠一昨天直言，「希望『阿琥』把目標設定更高才行。」

中信前天前5局就被獅隊猛灌7分，陳琥在0：7落後接替後「琥琥生風」，6、7局只有各被上壘1次，8、9局繳出6上6下，退場時還接受全場17097名球迷的英雄式歡呼：「陳琥！陳琥！陳琥！」前一次陳琥繳出至少4局無失分的好投，已要追溯至2018年4月29日對Lamigo先發6局無失分。

平野惠一表示，陳琥是在比賽沒有壓力的場面登板，他應該去思考教練團希望他能做些什麼，「阿琥是隨著用球數增加，投球內容會越好的選手，現在就看在壓力的場面，他能不能保持現在好的狀況。」

陳琥經常在勝利敗戰組遊走的現象，平野惠一都看在眼裡，「每次想著，『阿琥應該已經可以了吧！真的可以了吧！』但在有壓力的場面使用後沒有好結果，然後又回到現在的狀況。」

平野惠一言談間透露對陳琥的高度期待，「你想到引退之前都投敗戰組嗎？當然不是吧，一定要競爭勝利組，甚至是先發投手，他是有機會的，我希望他把自己的目標設定更高才行。」

