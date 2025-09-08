籃球歐錦賽唐西奇轟42分　斯洛維尼亞勝義大利晉8強

〔中央社〕美國職籃NBA洛杉磯湖人明星唐西奇今天施展神乎其技，狂轟42分率領斯洛維尼亞以84比77擊敗義大利，在歐洲籃球錦標賽16強賽中扣人心弦地奪勝挺進。

2017年歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）冠軍斯洛維尼亞今天雖一度領先達19分，卻差點翻船，最終靠唐西奇（Luka Doncic）率隊完成對義大利4連勝和對戰史9勝2敗。斯洛維尼亞上一次輸給義大利是在2006年世界盃。

請繼續往下閱讀...

歐洲籃球錦標賽官網報導，唐西奇開賽僅36秒就重摔在地，所幸沒有受到影響。他先在一波15比2攻勢中獨拿10分，助隊取得15比4領先。靠著主將強勢表現，斯洛維尼亞一度將比分拉開到32比13，領先達19分。

不過義大利展現出在小組賽逆轉西班牙時的那種韌性，後來將分差縮小成為38比45，上半場結束時則以40比50落後。易籃再戰後義大利更先連拿4分，只落後6分。

但是斯洛維尼亞隨即以一波9比0攻勢反擊，又將領先幅度擴大到15分。比賽進行到最後6分鐘時，斯洛維尼亞以78比65領先。但是接下來義大利打出一波12比0攻勢，於終場前100秒時僅以77比78落後。

關鍵時刻唐西奇4罰全進，幫助球隊鎖定勝局。

唐西奇堪稱本屆歐錦賽表現最突出球員，不僅已有一次大三元紀錄，同時在效率值、得分和抄截等數據上都獨占鰲頭。面對唐西奇，義大利無技可施，他徹底主宰比賽，首節就攻下22分，上半場拿到30分。

最終唐西奇全場攻下42分，只比他2022年歐錦賽對法國時創下的47分紀錄少5分。此役他19投11中，三分球11投5中，罰球16罰15中，另有10籃板、3抄截。

這是唐西奇本屆歐錦賽第4場得分突破30大關。上一次在單屆歐錦賽中有更多30分以上比賽的球員得追溯到1989年，希臘傳奇球星加利斯（Nikos Galis）那屆賽事有5場得分破30。（編譯：何宏儒）1140908

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法