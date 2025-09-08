晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WB拳擊世錦賽　吳詩儀逆轉勝愛爾蘭對手晉8強

2025/09/08 03:45

〔中央社〕在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽，7日登場的女子57公斤級16強，台灣好手吳詩儀靠著最後回合擺脫對手糾纏，最終以4比1擊敗愛爾蘭選手華爾希，如願挺進8強。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）首度主辦的拳擊世界錦標賽共有來自60個國家、超過500名選手參賽。

在巴黎奧運拿下女子拳擊60公斤級銅牌的吳詩儀，轉戰57公斤級後仍舊表現亮眼，在16強對上愛爾蘭的華爾希（Michaela Walsh），首回合還未適應對手的「亂拳」戰術，導致以2比3落後。

幸好第2回合吳詩儀回穩，也洞悉對手衝撞近身亂打的戰術，刻意保持距離，適當以刺拳突擊搶分，果然順利壓制對手，第2回合有4名裁判給吳詩儀10分，雙方積分形成1比0吳詩儀領先。

最終回合吳詩儀展現大將之風，知道對手急於進攻，刻意放慢節奏跟對手比耐心，看準時機才出拳打點，果真如願再獲得4名裁判給10分，最終積分就以4比1逆轉獲勝挺進8強。

教練柯文明賽後接受中央社訪問時表示，賽前評估對手就是屬於近身亂拳的選手，所以交代詩儀要把距離拉開保持耐性不要隨便靠近，「我認為首回合我們還是有優勢的，不知道裁判為何會判給對手。」

柯文明強調：「一下擂臺我就鼓勵詩儀，跟她說真的變得穩定很多，越來越有大將之風，我相信只要裁判給分標準一致，詩儀肯定會越打越好。」

柯文明指出，拿獎牌（4強）是基本目標，當然希望可以一路打到冠軍戰收下金牌。（編輯：何宏儒）1140908

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中