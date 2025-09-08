晴時多雲

體育 即時新聞

鄧愷威戰紅雀前4局飆8K　第5局連續四壞種下敗因

2025/09/08 05:45

〔中央社〕美國職棒舊金山巨人台灣投手鄧愷威今天先發對紅雀，投4局賞給對手8次三振，追平個人單場記錄。但他第5局控球失準，連3個四壞保送、滿壘挨安打退場，承擔敗戰投手。

26歲的鄧愷威身穿巨人66號球衣，今天客場出戰聖路易紅雀。他前4局表現精采，飆出8次三振，追平前一場對科羅拉多洛磯寫下的個人單場三振紀錄，也直追前輩郭泓志17年前3.2局8次三振的K功水準。

但他第5局連續3個保送，堆成滿壘危機，挨安打失分退場。巨人終場3比4輸球。鄧愷威今天帳面投4局被敲3支安打、有8次三振、5次四壞保送，責失4分，本季防禦率上升為7.54。

鄧愷威共投77球，其中41個好球。他前4局沒有讓對方有太多攻勢，三振連發，沒有失分。

鄧愷威失4分發生在第5局，他連投3個四壞保送，造成滿壘，遭到紅雀首棒打者努特巴爾（Lars Nootbaar）敲出一壘安打，攻下兩隊本場比賽的第1分。

鄧愷威在0比1、滿壘局面退場，接替他的布托（Jose Butto）又挨安打、投出四壞保送，把鄧愷威留下來3名跑者都送回得分，這3分記在鄧愷威帳上。

鄧愷威承擔敗戰，本季在大聯盟出賽6場，戰績2勝4敗。

鄧愷威前4局大展三振功力，第1局2K、第2局1K、第3局2K，第4局3個出局數都是三振。

鄧愷威投完4局用57球，原本有機會挑戰台灣投手在大聯盟的單場最多三振紀錄，這項紀錄由陳偉殷保持，他在2021年7月29日對運動家創下5.2局12次三振、2016年5月11日對釀酒人6.1局12次三振。

不過鄧愷威4局8K已是台灣投手在大聯盟的高水準表現，直追郭泓志在2008年展現的三振功力。

郭泓志2008年5月6日中繼對紐約大都會，他接替先發的黑田博樹，投3.2局飆出8次三振，拿下勝投。當時郭泓志面對13名打者，三振8人次。鄧愷威今天在前4局面對15名打者，三振8人次。（編輯：何宏儒）1140908

