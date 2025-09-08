美網》艾卡拉茲擊敗宿敵辛納2度奪冠 重返世界球王寶座

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽壓軸男單決戰，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）延續絕佳狀態，歷經4盤激戰終以6：2、3：6、6：1、6：4擊敗義大利頭號種子衛冕者辛納（Jannik Sinner），西班牙第2種子第2度勇奪冠軍，並且重返世界球王寶座

2022年美網掄元的艾卡拉茲，本屆捲土重來6連勝、1盤未失強勢晉級，亞瑟艾許中央球場壓軸秀面對同被譽為「三巨頭接班人」的辛納，天賦十足的他把全能打法發揮淋漓盡致，雖然次盤遭到底線抽球冷靜精準的宿敵反撲，艾卡拉茲隨即重振旗鼓，挾著一波5：0猛攻滅火，順勢再下兩盤，耗費2小時42分鐘出線，獨享500萬美元（約1.54億台幣）冠軍獎金。

請繼續往下閱讀...

新世代雙雄今年連續三項大滿貫爭霸，成就公開年代首見盛況，同時包辦近兩季所有8項大滿貫金盃，激烈競爭與強大宰制力展露無遺。艾卡拉茲不僅斬斷辛納硬地大滿貫27連勝紀錄，也回報7月溫布頓錦標賽失利之仇，再度成為紐約法拉盛公園最後贏家，並自2023年9月回到ATP職業男單排名第1，結束辛納連續在位65週統治。

22歲的艾卡拉茲把對戰辛納改寫為10勝5負，職業生涯第6座大滿貫冠軍到手，也繼瑞典傳奇球星柏格（Bjorn Borg）之後，史上第二年輕完成，已領先24歲的辛納2冠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法