MLB》大谷翔平雙響砲轟菅野智之追平隊史壯舉！克蕭好投率道奇止敗

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕5連敗的道奇持續在客場與金鶯交手，日本巨星大谷翔平今天此役大爆發上演單場雙響砲，本季第47轟與48轟出爐；塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）5.2局好投，道奇終場5：2力退金鶯，總算中止5連敗。

今天金鶯推出日籍先發投手菅野智之，也讓道奇與金鶯系列賽，創下大聯盟史上第一個3場或以上系列賽中，每場都至少有一名日本出生的先發投手登板紀錄，寫下歷史新頁。

而大谷翔平今天對前輩毫不留情，首局首打席直接將菅野智之的94.4英哩外角高伸卡球夯出中外野大牆，擊球初速109.8英哩、飛行距離411英呎，本季第47轟出爐。這是大谷本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）兩年前締造的隊史紀錄，同時躋身大聯盟史上單季首局首打席全壘打排行第3名。

Shohei Ohtani leads off the game with home run No. 47! pic.twitter.com/DHQeoSNeAu — MLB （@MLB） September 7, 2025

菅野智之。（路透）

3局上大谷再度砲轟菅野智之，這回逮中他的94.9英哩內角四縫線速球，擊出中外野陽春砲，擊球初速108.2英哩、飛行距離399英呎，本季第48轟一併出爐，大谷也完成生涯第23場單場雙響砲的里程碑，隨後貝茲也補上一發左外野陽春彈；4局上道奇靠金鶯捕手傑克森（Alex Jackson）牽制失誤再下一城。

Shohei Ohtani AGAIN!



2 homers today, 48 this season pic.twitter.com/rtMExM3xuh — MLB （@MLB） September 7, 2025

菅野智之4局上被金慧成擊出的強襲球打中右腳踝提前退場，留下3局挨7安失4分的成績單，最終吞下本季第8敗，防禦率4.57；而大谷前兩打席開轟，之後3個打席全部選到四壞保送，今天2打數2安打，5次打擊全部上壘，賽後打擊率0.279，攻擊指數1.001。

道奇名投克蕭此役投5.2局，用83球有54顆好球，被敲4支安打失2分，狂飆8次三振，僅投出1次保送；道奇9局上又靠貝茲適時安打再添保險分，道奇最終順利中止5連敗低潮，克蕭勇奪本季第10勝，賽後防禦率3.27

克蕭。（路透）

