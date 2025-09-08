晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平雙響砲轟菅野智之追平隊史壯舉！克蕭好投率道奇止敗

2025/09/08 07:33

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕5連敗的道奇持續在客場與金鶯交手，日本巨星大谷翔平今天此役大爆發上演單場雙響砲，本季第47轟與48轟出爐；塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）5.2局好投，道奇終場5：2力退金鶯，總算中止5連敗。

今天金鶯推出日籍先發投手菅野智之，也讓道奇與金鶯系列賽，創下大聯盟史上第一個3場或以上系列賽中，每場都至少有一名日本出生的先發投手登板紀錄，寫下歷史新頁。

而大谷翔平今天對前輩毫不留情，首局首打席直接將菅野智之的94.4英哩外角高伸卡球夯出中外野大牆，擊球初速109.8英哩、飛行距離411英呎，本季第47轟出爐。這是大谷本季第12支首局首打席全壘打，追平貝茲（Mookie Betts）兩年前締造的隊史紀錄，同時躋身大聯盟史上單季首局首打席全壘打排行第3名。

菅野智之。（路透）菅野智之。（路透）

3局上大谷再度砲轟菅野智之，這回逮中他的94.9英哩內角四縫線速球，擊出中外野陽春砲，擊球初速108.2英哩、飛行距離399英呎，本季第48轟一併出爐，大谷也完成生涯第23場單場雙響砲的里程碑，隨後貝茲也補上一發左外野陽春彈；4局上道奇靠金鶯捕手傑克森（Alex Jackson）牽制失誤再下一城。

菅野智之4局上被金慧成擊出的強襲球打中右腳踝提前退場，留下3局挨7安失4分的成績單，最終吞下本季第8敗，防禦率4.57；而大谷前兩打席開轟，之後3個打席全部選到四壞保送，今天2打數2安打，5次打擊全部上壘，賽後打擊率0.279，攻擊指數1.001。

道奇名投克蕭此役投5.2局，用83球有54顆好球，被敲4支安打失2分，狂飆8次三振，僅投出1次保送；道奇9局上又靠貝茲適時安打再添保險分，道奇最終順利中止5連敗低潮，克蕭勇奪本季第10勝，賽後防禦率3.27

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中