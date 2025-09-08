MLB》三振秀！鄧愷威先發飆生涯最多8K 第5局控球暴走吞第4敗

鄧愷威。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天先發出戰紅雀，雖然飆出追平生涯單場最多8次三振，不過也出現5次保送，最終主投4局丟4分，吞下本季第4敗。

鄧愷威上一次登板是美國時間9月1日對洛磯，先發5.1局退場，被敲9安失2分，大秀K功猛飆8次三振，沒有出現四死球是一大亮點，單場投球局數、三振數都創下生涯新高，成功摘下賽季第2勝，也是繼2018年的陳偉殷後，相隔7年台灣投手在大聯盟的先發勝。

今天對戰紅雀，鄧愷威首局飆2K投出漂亮三上三下，次局雖然被首名打者敲安，不過他冷靜製造雙殺，再送出三振，形成變相三上三下。

鄧愷威第3局連續K掉2人，接著投出本場比賽第1次保送，但他馬上回穩，讓努特巴爾（Lars Nootbaar）打出外野飛球出局，順利下莊。

第4局三振首名打者後，鄧愷威被敲安以及投出保送，陷入得點圈危機，關鍵時刻他拿出K功，連續三振2位打者，漂亮凍結對手攻勢。

5下續投，鄧愷威控球不穩把自己投倒，連丟3保送搞成無人出局滿壘危機，隨後遭努特巴爾敲安掉分，這時巨人直接換投，鄧愷威留下滿壘局面退場，之後壘上跑者全回來得分，紅雀攻下4分大局。巨人終場以3：4輸球，鄧愷威吞下本季第4敗。

鄧愷威今天先發4局退場，用球數77球，有31顆橫掃球、29顆四縫線、10顆伸卡、6顆變速球、1顆曲球，最快球速94.2英哩，被敲3安失4分，投出8三振、5保送，賽後防禦率為7.54。

