晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》三振秀！鄧愷威先發飆生涯最多8K 第5局控球暴走吞第4敗

2025/09/08 07:26

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威今天先發出戰紅雀，雖然飆出追平生涯單場最多8次三振，不過也出現5次保送，最終主投4局丟4分，吞下本季第4敗。

鄧愷威上一次登板是美國時間9月1日對洛磯，先發5.1局退場，被敲9安失2分，大秀K功猛飆8次三振，沒有出現四死球是一大亮點，單場投球局數、三振數都創下生涯新高，成功摘下賽季第2勝，也是繼2018年的陳偉殷後，相隔7年台灣投手在大聯盟的先發勝。

今天對戰紅雀，鄧愷威首局飆2K投出漂亮三上三下，次局雖然被首名打者敲安，不過他冷靜製造雙殺，再送出三振，形成變相三上三下。

鄧愷威第3局連續K掉2人，接著投出本場比賽第1次保送，但他馬上回穩，讓努特巴爾（Lars Nootbaar）打出外野飛球出局，順利下莊。

第4局三振首名打者後，鄧愷威被敲安以及投出保送，陷入得點圈危機，關鍵時刻他拿出K功，連續三振2位打者，漂亮凍結對手攻勢。

5下續投，鄧愷威控球不穩把自己投倒，連丟3保送搞成無人出局滿壘危機，隨後遭努特巴爾敲安掉分，這時巨人直接換投，鄧愷威留下滿壘局面退場，之後壘上跑者全回來得分，紅雀攻下4分大局。巨人終場以3：4輸球，鄧愷威吞下本季第4敗。

鄧愷威今天先發4局退場，用球數77球，有31顆橫掃球、29顆四縫線、10顆伸卡、6顆變速球、1顆曲球，最快球速94.2英哩，被敲3安失4分，投出8三振、5保送，賽後防禦率為7.54。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中