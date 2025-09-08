MLB》洋基王牌左投7局4K技壓塞揚薛哲！ 條紋軍奪80勝逼近龍頭

佛里德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著王牌左投佛里德（Max Fried）繳出7局4K優質先發，加上「米飯哥」萊斯（Ben Rice）首局夯出關鍵3分砲，終場以4：3力壓藍鳥，持續縮小勝差。

洋基今天面對三屆塞揚巨投薛哲（Max Scherzer）首局就有攻勢，賈吉（Aaron Judge）選到保送、貝林傑（Cody Bellinger）安打上壘，接著萊斯纏鬥10球揮出右外野3分砲，本季第23轟出爐，給予對手重傷害。

不過藍鳥打線很快有所回應，2上靠著凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）適時安打以及盧克斯（Nathan Lukes）高飛犧牲打，從佛里德手中拿下2分。

藍鳥3上又有攻勢，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）把握得點圈機會敲出長打，助隊扳成3：3平手。

戰局回到原點後，條紋軍3下還以顏色，賈吉選到保送並盜上二壘，隨後貝林傑掃出深遠長打，關鍵一擊率隊超前比數。後續雙方沒再得分，洋基保持4：3領先到比賽結束。

佛里德繳出7局失3分優質先發，送出4次三振，本季第16勝到手，並列大聯盟勝投王；薛哲主投4.1局丟4分，投出8三振、4保送，吞下賽季第3敗。

洋基贏球後，目前戰績80勝63敗，落後美聯東區龍頭藍鳥2場勝差。

