體育 棒球 旅外

MiLB》台灣12強王牌歸位！林昱珉5局好投奪第4勝 寫個人3A首見紀錄

2025/09/08 07:59

林昱珉。（資料照）林昱珉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕台灣12強王牌左投林昱珉近期在響尾蛇3A表現漸入佳境，今天先發面對水手3A再度繳出5局好投，終場球隊8：1大勝，林昱珉也奪下本季第4勝。

林昱珉去年幫助台灣奪下世界12強賽冠軍，本季延後開季遭遇大低潮，單季防禦率一度破7，不過近期表現回穩，上一戰面對水手3A，主投5局送出5次三振僅失1分，摘下本季第3勝。

今天林昱珉再度先發對決水手3A，開賽就飆出三振，雖然馬上因隊友失誤被上壘，但「玉米」不慌不忙再連抓2名打者。2局下林昱珉投出3上3下，3局下1出局後被敲安打，但林昱珉依舊保持穩定解決下一位打者，加上捕手成功阻殺，林昱珉力保不失。

4局下1出局後，林昱珉被敲出二壘安打，2出局後再被敲安攻佔一、三壘，林昱珉再度展現大心臟，讓打者擊出滾地球出局化解危機。5局下林昱珉1出局後又被敲安，但接著用雙殺安全下庄。6局下續投，林昱珉飆K後接連被敲安與投出保送退場，後續接替登板的隊友被擊出滾地球失1分，這分算林昱珉責失分。

最終響尾蛇3A以8：1大勝，此役林昱珉先發5局用90球有52顆好球，最快球速94.3英哩，被敲5支安打失1分，投出2次三振與1次保送，奪下本季第4勝，同時也是升上3A後的首次2連勝，賽後防禦率下修至6.68。林昱珉9月2場出賽都繳出5局失1分好投，單月防禦率1.80。

