MLB》打破自己最狂二刀流神蹟！道奇主帥盛讚大谷翔平：不同的是...

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天靠著大谷翔平雙響砲，以及克蕭（Clayton Kershaw）好投終於中止5連敗，其中大谷翔平更是再度刷新多項紀錄，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也大力稱讚子弟兵。

大谷翔平今天與日本前輩菅野智之迎來大聯盟首度對決，結果大谷不留情面，賞前輩2轟，包含1發首局首打席全壘打。這是大谷本季以開路先鋒敲出44轟續寫大聯盟新猶，在道奇2年猛夯102轟也超越1960-1961年的洋基神獸馬里斯（Roger Maris），成為史上在單一球隊前2年第3多轟紀錄保持人。

大谷翔平本季累積48轟，追平2004年貝爾崔（Adrian Beltre）並列隊史單季第3多轟，距離自己去年的單季54轟紀錄還差6轟；此外，大谷也正式超越2021年自己單季46轟，改寫大聯盟史上在單一賽季至少先發登板2場球員的最多轟紀錄。

道奇昨天雖然有山本由伸8.2局好投，但最終仍在9局下遭金鶯逆轉吞敗，今天總算止敗。總教練羅伯斯（Dave Broberts）賽後表示，大谷首打席開轟，讓休息區頓時充滿能量，對球隊非常關鍵，「今天和昨天開打時一樣，球隊帶著強勁的能量上場；但不同的是，翔平首打席就轟出全壘打，板凳席瞬間被點燃。」

羅伯斯也稱讚今天繳出5.2局好投奪勝的克蕭，表示他延續昨天山本的氣勢，且在「中4日」的情況下依舊能撐到第6局，給了球隊相當大的幫助；另外，羅伯斯也盛讚「MVP三巨頭」的表現，「翔平今天5次上壘，貝茲（Mookie Betts）的揮棒很出色，佛里曼（Freddie Freeman）也貢獻幾個關鍵打席，整體來說真的很棒。」

