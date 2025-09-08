晴時多雲

體育 即時新聞

美網》「三巨頭」納達爾搶先祝賀 接班人艾卡拉茲雙喜臨門

2025/09/08 07:53

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）第2度贏得美國網球公開賽男單冠軍，順勢搶回世界球王寶座，「三巨頭」中退役老前輩納達爾（Rafael Nadal）隨即在網路社群發文恭喜，祝賀西班牙同胞接班人重返榮耀。

22歲的艾卡拉茲在紐約雙喜臨門，延續本屆美網絕佳狀態，歷經4盤激戰擊敗義大利頭號種子衛冕者辛納（Jannik Sinner），職業生涯大滿貫第6冠到手，並自2023年以來首次重返ATP職業男單排名第1，曾在去年巴黎奧運合拍夢幻男雙的納達爾與有榮焉，賽後在X等社交媒體鼓勵小老弟：「恭喜艾卡拉茲，再次榮獲美網冠軍，並且重返球王！恭喜你在這個偉大賽季付出的所有努力。 」

同樣已經退役的西班牙NBA球星加索（Pau Gasol）也跟著發聲：「在這座不夜城，我想艾卡拉茲今天不會睡太多，美網冠軍以及世界第1。恭喜你，我的朋友！」至於網壇耆宿拉沃爾（Rod Laver）則寫下：「 今天他與辛納的精彩對決不容小覷。接下來拉沃大賽即將開打，究竟誰能阻止新世代雙雄？ 我迫不及待想見證了。」

