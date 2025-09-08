MLB》前4局狂飆8K無失分第5局卻控球大暴走！鄧愷威賽後分析關鍵

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威今天先發面對紅雀，前4局虎虎生風一分未失，還飆出追平生涯單場新高的8次三振，然而第5局控球突然大迷航，最終投倒自己，賽後鄧愷威也分析原因。

鄧愷威上一戰面對洛磯先發5.1局飆出8次三振，被敲9安失2分無四死球，單場投球局數、三振數都創下生涯新高，成功摘下賽季第2勝；今天鄧愷威面對紅雀，前4局與明星強投葛雷（Sonny Gray）互相封鎖對方打線，但續投第5局，鄧愷威連投3次四壞保送，並遭日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）敲安掉分，退場後隊友還是老樣子守不住，讓鄧愷威再丟3分責失。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後接受《NBC Sports Bay Area & California》訪問，被問及鄧愷威是否突然找不到好球帶，或是投球機制出狀況？梅爾文表示：「單純找不到好球帶，他原本表現很出色，就像我們上一場看見的一樣，但最後投了5次保送。他在那局之前都投得很棒，但有時事情就是會發生。」

對於自己在第5局控球大亂，鄧愷威坦言：「我覺得可能是因為，我季初可能都是在投後援，所以可能現在，重訓那些效果可能還沒出來，因為我是上來（大聯盟）才開始換重訓的菜單，我覺得可能重訓改變的效果還沒呈現到球場上。」

近2場先發都送出8次三振，鄧愷威表示自己還有地方需要學習，「要再更細微去觀察打者的揮棒，要再更瞭解打者在等什麼球，或是game plan的部分，我覺得是我蠻需要加強的部分之一。」

被問及是否有向投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）分享自己的疲勞問題，鄧愷威透露：「他可能看我心情不太好，沒有跟我多說什麼，明天我們到球場，應該會再聊得比較細節一點。」

