MLB

MLB》連17場無安打！37歲火球男查普曼1局霸氣4K 挑戰124年最神紀錄

2025/09/08 09:18

查普曼。（法新社）查普曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）延續無敵狀態，今在9下後援1局猛飆4K霸氣關門，連17場出賽沒掉分。

今日對戰響尾蛇，紅襪帶著7：4領進入9局下半，派出當家守護神查普曼登板，他K掉首名打者後，瓦格斯（Ildemaro Vargas）因不死三振上壘，但查普曼沒有受到影響，接下來連續三振拉克里爾（Tyler Locklear）、勞拉爾（Jordan Lawlar），守住勝利。

查普曼此役後援1局無失分，用球數23球，最快球速飆到99.6英哩，面對4名打者都投出三振，摘下本季第29次救援成功，防禦率低於1降到0.98。

查普曼連17場出賽沒掉分，而且沒有被敲出安打，期間累積14.2局投球，狀態絕好調。自1901年以來，投手連續無安打場次紀錄保持人是邱特（Randy Choate），他在2011年有過連20場比賽無安打，如今查普曼有機會挑戰歷史。

