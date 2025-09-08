晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》暫居國聯打擊率、安打雙冠王 費城人球星透納跑壘傷退

2025/09/08 09:26

透納。（路透）透納。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星游擊手透納（Trea Turner）在今天對上馬林魚的比賽，因右腿筋拉傷提前退場，美國時間周一將進行核磁共振（MRI）檢查。

費城人前5局以1：4落後，6局上半透納首先上場就敲出陽春砲，幫助球隊追近分差，不過在7局上半，他擊出游擊方向的滾地球，並靠著羅培茲（Otto Lopez）的傳球失誤站上壘包，但在跑壘的過程傷到右腳，隨即提前退場休息，並更換索沙（Edmundo Sosa）接替出賽。

賽後透納受訪時坦言，腿部當時有點緊繃，感覺並不是太好，因此決定提前下場休息，「如果我能繼續下去，我一定會持續拚戰。」

不過透納曾在去年球季初也因左腿筋傷勢缺陣6周，也讓他盼望這次的傷勢不要像之前一樣糟糕，「我會試著盡快回到球場，並為例行賽最後的一小段努力，並趕上爭奪季後賽席位的最後衝刺。」

目前32歲的透納，目前以179支安打與.305的打擊率為國聯打擊「雙冠王」，他也提到，傷勢出現在球季的尾聲並不是件有趣的事，「很顯然的，現在這些比賽每一場都是關鍵，我也必須要上場作戰，在重要的戰役倒下且無法出賽，比起任何事情都還要令人沮喪，希望最終不要太過嚴重。」

透納退場後，馬林魚在下個半局靠著羅培茲的全壘打再下一城，即便9局上半史瓦伯（Kyle Schwarber）得點圈的機會敲出安打追回1分，但最後仍以4：5不敵對手。

