美網》艾卡拉茲英雄相惜致意辛納：我見你次數比家人還多

2025/09/08 09:01

艾卡拉茲英雄相惜致意辛納。（歐新社）艾卡拉茲英雄相惜致意辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）4盤力退辛納（Jannik Sinner），第2度贏得美國網球公開賽男單冠軍，順勢搶回世界球王寶座，賽後新世代雙星英雄相惜，22歲西班牙好手直言義大利宿敵總能激發自己更大潛能，並期待巔峰對決能持續下去。

「我想向辛納致意，你整個賽季的表現都令人難以置信，每場比賽都保持著極高水準，甚至我見到你的次數比起家人還多。」艾卡拉茲與辛納無愧為「三巨頭接班人」，今年連續三項大滿貫爭冠已締造公開年代紀錄，更壟斷這兩季以來所有8項大滿貫冠軍，把職業生涯對戰改寫為10勝5負的艾卡拉茲直言，這種高強度的良性競爭，激勵著彼此變得更加強大，「能和你共享球場、更衣室和這一切，真是太好了。我也為團隊和家人深感驕傲，每項成就都歸功於你們，衷心感謝大家。」

24歲的辛納功虧一簣，結束硬地大滿貫27連勝，也無緣打破美網近17年來「衛冕魔咒」，甚至世界球王頭銜都拱手讓人，「本季我們參與許多大賽，這場我已經盡力了。」決戰落敗這位頭號種子很快調整沮喪情緒，展現風度恭賀艾卡拉茲與其團隊，「我知道今天的表現背後有許多艱辛付出，你們比我做得更好，恭喜並好好享受這偉大時刻。」

