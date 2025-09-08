MLB》狂飆本季新高8K助道奇止敗！37歲克蕭感謝大谷翔平雙響力挺

克蕭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以5：2力克金鶯，總算中止近期5連敗低潮，37歲塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）繳出5.2局失2分好投，還飆出本季新高的8次三振，賽後他也感謝日本巨星大谷翔平，以雙響砲給予他火力支援。

克蕭今天主投5.2局，用83球有54顆好球，被敲4支安打失2分，狂飆本季新高8次三振，僅投出1次保送，勇奪本季第10勝，賽後防禦率3.27。對於能幫助球隊止敗，克蕭坦言：「連敗真的很難受，那種時候會覺得不管做什麼都不對；反之當球隊贏球時，感覺怎麼打都順風順水，好像每場比賽都能贏，有種難以被斬斷的氣勢。」

昨天日本王牌山本由伸投8.2局失1分，道奇卻在9局下慘遭大逆轉輸球。克蕭表示：「昨天山本投得很棒，那是場苦澀的敗仗。但今天大家都保持正向心態來到球場，做好贏球準備。我們能做的就是這些，專注比賽，堅持下去。我們是一支強隊，情況終究會好轉，今天全隊一起打出一場漂亮的勝仗。」

談到自己的投球內容，克蕭表示：「其實我很想投完第6局，但最後2顆滑球真的投得不夠好，不過整體而言還算可以。」他也感謝今天牛棚投手的幫助，「他們真的幫了大忙，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）成功化解那個半局危機，羅布列斯基（Justin Wrobleski）那兩局表現太關鍵，崔爾（Jack Dreyer）也完美收尾，能以這樣的狀態回去主場真的太好了。」

另外，克蕭也不忘感謝今天上演單場雙響砲的大谷翔平，「比賽一開始就能先馳得點，永遠都很關鍵，也能讓我們迅速從昨天的失利轉換心境。能在第一局就領先真的很棒，更何況有翔平坐鎮開路先鋒，不管什麼時候都讓人感到非常安心。」

