MLB》塞揚薛哲首局就挨轟 藍鳥教頭坦言配球被洋基偷了

薛哲今天投不滿5局失4分吞下敗投。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕分居美聯東區一、二名的藍鳥、洋基正面對決，今天藍鳥派出塞揚強投薛哲（Max Scherzer）先發，不過首局就挨3分砲最終吞下敗投，賽後總教練施奈德（John Schneider）坦言，薛哲的配球被洋基偷了。

薛哲首局投球就面臨一二壘有人危機，最終被萊斯（Ben Rice）敲出3分砲，不過在對決萊斯期間，可以看見二壘的賈吉（Aaron Judge）疑似有在對打者比暗號，似乎是偷到了薛哲的配球。

請繼續往下閱讀...

而實際上在3分砲之前，萊斯也咬中過薛哲一顆變速球，不過那球拉成界外全壘打。

賽後藍鳥總教練施奈德受訪表示，他認為洋基偷了薛哲的配球，說全大聯盟都知道洋基「很會偷」，但不認為比賽會因此變得不公平。

藍鳥一壘手蘭斯（Ty France）也表示，他發現洋基跑者有在打暗號，幫助打者破解薛哲的配球，但強調這就是比賽的一部分。對此洋基球星貝林傑（Cody Bellinger）大方承認，他的確和賈吉在給萊斯打暗號，告訴萊斯薛哲要投什麼球。

對於被偷暗號，賽後薛哲表示他不意外洋基的做法，但也表示：「已經2025年了，大家都知道這個，我們也在經歷這些，這都是比賽的一部分。」

Max Scherzer was tipping his changeup （see Aaron Judge） before that Ben Rice HR, which came on a fastball. #Yankees #BlueJays pic.twitter.com/tyGlPHyDhY — Gary Phillips （@GaryHPhillips） September 7, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法