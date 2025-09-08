晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

川普出席美網男單決賽安檢升級害球迷延誤進場 場內充斥歡呼聲和噓聲

2025/09/08 10:59

美國總統川普7日出席美網男單決賽。（美聯社）美國總統川普7日出席美網男單決賽。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普7日在美網男單決賽上遭到觀眾強烈噓聲，原因是他的造訪使現場加強安保，導致排隊過長。即使比賽組織者推遲比賽，許多人仍錯過開場。

根據美聯社報導，美網男單決賽的選手分別為西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和義大利選手辛納（Jannik Sinner）。賽事主辦方將開賽時間延後半小時，以便讓觀眾有更多時間通過升級安檢程序。

但數以千計觀眾仍在場外排隊，並因比賽開始時仍未能入場而不滿。尤其是高層看台的座位，在開場將近1小時後仍有大量空位。

身穿西裝、打紅色領帶的川普，在比賽開始前約45分鐘短暫現身於包廂外。他的出現引來一陣混合的噓聲與掌聲。

在美國國國歌演奏前，川普再次現身，再度引來噓聲。他在放國歌時敬禮，螢幕短暫顯示他的畫面。他露出一抹微笑後，噓聲更加響亮。

國歌結束後，川普指向坐在附近一小群支持者，隨後坐回包廂陽台專注觀看比賽。他基本上沒有鼓掌，即使這場比賽一些關鍵發展激發其他觀眾熱情。

當第一盤結束後，川普再次被大螢幕拍到，這次引發更大噓聲，對此川普舉起左拳回應。

回到包廂內的川普，被看到與家人坐在桌邊似乎在用餐，但當比賽接近尾聲時他又回到座位。當艾卡拉茲慶祝勝利時，鏡頭短暫帶到川普，而他仍反應冷淡。

針對這起事件，美國特勤局發表聲明稱，保護川普需要付出全面努力，並感謝每一位美網粉絲的耐心和理解。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中