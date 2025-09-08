川普出席美網男單決賽安檢升級害球迷延誤進場 場內充斥歡呼聲和噓聲

美國總統川普7日出席美網男單決賽。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普7日在美網男單決賽上遭到觀眾強烈噓聲，原因是他的造訪使現場加強安保，導致排隊過長。即使比賽組織者推遲比賽，許多人仍錯過開場。

根據美聯社報導，美網男單決賽的選手分別為西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和義大利選手辛納（Jannik Sinner）。賽事主辦方將開賽時間延後半小時，以便讓觀眾有更多時間通過升級安檢程序。

但數以千計觀眾仍在場外排隊，並因比賽開始時仍未能入場而不滿。尤其是高層看台的座位，在開場將近1小時後仍有大量空位。

身穿西裝、打紅色領帶的川普，在比賽開始前約45分鐘短暫現身於包廂外。他的出現引來一陣混合的噓聲與掌聲。

在美國國國歌演奏前，川普再次現身，再度引來噓聲。他在放國歌時敬禮，螢幕短暫顯示他的畫面。他露出一抹微笑後，噓聲更加響亮。

國歌結束後，川普指向坐在附近一小群支持者，隨後坐回包廂陽台專注觀看比賽。他基本上沒有鼓掌，即使這場比賽一些關鍵發展激發其他觀眾熱情。

當第一盤結束後，川普再次被大螢幕拍到，這次引發更大噓聲，對此川普舉起左拳回應。

回到包廂內的川普，被看到與家人坐在桌邊似乎在用餐，但當比賽接近尾聲時他又回到座位。當艾卡拉茲慶祝勝利時，鏡頭短暫帶到川普，而他仍反應冷淡。

針對這起事件，美國特勤局發表聲明稱，保護川普需要付出全面努力，並感謝每一位美網粉絲的耐心和理解。

